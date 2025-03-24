第五屆台灣房屋親情文學獎，3/31截止！

聯合報／ 家副編輯室

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，500~800字為限（含標點符號）。

●書寫主題：親情──燈光下的故事（請另訂標題）

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

●詳情請見：粉專 facebook.com/familylovewrite

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台灣房屋親情文學獎

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