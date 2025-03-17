葉天祥／47年後的師生會

那年，我們國中二年級，還在英文啟蒙階段，認識的單字不多，能講的片語很少，卻遇上一個金髮碧眼的高大外國人。他剛從加拿大的大學畢業，被教會派來台灣教書一年。

沒遇過外國老師的我們緊張，老師應該也差不多，他只能以簡單的中文夾雜英文，謹慎開啟師生間的溝通。由於雙方對另一語言的文法都不甚了解，他不教我們句型分析和死背，但盡力讓英文融入我們的生活。好比他叫我時，一定是“Mr. Yeh”，要我們站起來回答問題，會不斷提醒“Stand up and answer me”，同學太吵鬧時，則會大喊“Quiet”。有時候他會試著用英文講笑話，我們總是抓不到梗，但一旦他中文講錯，我們便會竊笑。

一年之後他就歸國，我們以為奇妙的緣分到此為止。沒想到疫情期間，他那同樣來台灣教書的姪子，跨洋拍了一支YouTube影片，在訪問中，老師說他懷念那段歲月，想念當時的學生。影片被同學看到，留言表示希望他有機會再來台灣相見。

疫情過去，老師當真啟動了台灣懷舊之旅。同學奔相走告，並組織了歡迎餐會。

那天晚上，幾個同學坐不住，從包廂跑到門口等著迎接。儘管老師的髮已白、背微駝，失去年輕時的英挺，當他自遠方緩緩出現，我們仍一眼就認了出來。同學們擠向前，都假設老師還認得自己，不過，當年的毛頭小子現在各個抽高長胖，早就超脫老師的記憶。

這真是一個溫馨的夜晚，有人送老師名產、字畫和手作卡片，餐會簡直變成粉絲見面會，大家輪流和老師拍照，更多時候是沉浸在美好的回憶中。記得老師臨走前的最後一堂課，把兩班學生帶到游泳池開Party，打水仗時老師被當目標，而他把抓到的學生在水裡翻來丟去。那水花飛濺的歡樂一幕，從此定格在每個人心底。

餐會在敬酒、美食和老師不斷說著「Wonderful、Very Good和謝謝你」中結束，興奮的何同學對老師說：「我們會組團去加拿大看您！」我訝異地看著他，好像初中那個調皮搗蛋、異想天開的小子又回來了。在那一刻，我看到我們久違的青春。

我真的覺得我們有機會再見面，不論在台灣還是加拿大。四十七年後的奇蹟式重逢，我們都等到了，還有什麼是不可能的呢？