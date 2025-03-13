「您好，我住隔壁，您家晚上練琴的時間可以提前一些嗎？我最近剛從美國回來，有時差想好好休息，但琴聲太大了都睡不著，遠親不如近鄰，請多理解一下。」終於一次練彈期末發表曲完全無誤後，去喝水時卻收到這樣一封簡訊，我頓時羞愧難當，思忖該如何寫封說明會收斂的道歉訊息來回覆。

我承認，為了期末成果發表，我卯足全力反覆練習，並為了到底要發表已彈得很熟的〈奇異的恩典〉，還是挑戰曲子長又富韻味的〈過去的春夢〉而舉棋不定。前者是安全牌，但後者才有機會被頒發表現優良獎。

老公覺得我退休後去上有興趣的鋼琴課，還為自己製造這麼大的壓力真是不可思議。其實都是同學太認真惹得禍，有同學說因為每周老師驗收功課時她都彈得零零落落，覺得不好意思，因此在家邊彈邊錄，為求完美，一錄一整天就過了，並在教室播放瑕疵極少的錄音檔給眾人聽，然後現場再彈一遍，以證明在教室是怯場，才表現得不夠理想。

有人說老年人的愛情像老房子失火，一發不可收拾，老年人的學習熱情又何嘗不是？還有同學每次在班上示範前堂的作業時，會先表示上周去度假了三天，都沒練琴，請老師同學多包涵，結果彈得琴韻悠揚。

我又看了一遍那則簡訊，想想其實自己是個作息規律的人，晚上八點就結束練琴，九點上床，這樣的時間應該不算晚吧？我把簡訊給適巧返家的女兒看，她不但沒站在我這一邊，反而說太好了，終於有人發難，伸張正義，她也是「魔音受害者」。原以為能平反，這會兒反倒罪加一等，老公聽見竟再補一槍，表示整天在家的他，才是真正的「耳朵受虐者」。

埋怨歸埋怨，全家都覺得該登門向鄰居道歉才有誠意，於是馬上行動，結果隔鄰太太非常和藹地說，偶爾傳來的隱約琴音全無打擾，以及他們並沒有我們的電話，自然不曾發過簡訊。我這才注意到，發訊的號碼「+1 616-236 ××××」來自國外，根據各類詐騙資訊的軌跡，一旦回覆被歹徒引君入甕後，我恐陷入無止境的國際電話計費泥沼。

沒想到一則詐騙簡訊，讓我雖然好似成了全民公敵，但牽引出家人埋在心底的話，原來家庭和諧蘊含了彼此的包容，更了解到歹徒推陳出新的伎倆無孔不入，當真是「奇異的恩典」。