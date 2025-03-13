徐正雄／破口就是貪心

前陣子舅舅來家裡拜訪，談起最近詐騙集團猖獗之事，社會經驗豐富的舅舅居然表示他最近被詐騙了，令我不敢置信！

原因出在詐騙集團的刁鑽與熟知貪便宜的人性。舅舅說，他在臉書上發現一款常抽的菸，一條比市價少一千元，儘管覺得可能有詐，但仗著社會經驗豐富，決定先探探對方虛實。

「不好意思！我們一次最多只能買六條。」就是這句話，讓原先表示要買十條菸的舅舅警覺心大減，認為有限額的商家肯定不是詐騙集團。但收到包裹時，一拿就知道那個重量不對勁，本想在超商對著攝影鏡頭拆封，後來又覺得多此一舉。返家後打開包裹，近萬元只換來四個馬克杯。

原來我家那四個馬克杯是如此價格不菲，演活了「欲擒故縱」這個抽象字眼，也成為全家茶餘飯後的談資；但說到底，源頭還是來自貪念。我安慰舅舅：「至少人家還寄了四個馬克杯，或許你應該留在家裡『握杯嘗膽』，警惕自己，不該送給我們。」

分享完自己人生難得糊塗的故事後，舅舅無奈地表示，上過一次當，才總算明白了詐騙集團的厲害啊。