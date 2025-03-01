蔡宜君／我的百元獎金

女兒初上小學一年級，有天放學回來告訴我：「班上考一百分的同學，爸媽都會給一百元獎金，有些人還可以拿一千元。」我聽了笑而不答，我對孩子的用錢態度一向嚴謹，其一認為他們不需要，其二是擔心孩子身上有錢，容易引人注意。

果然，不出幾日，班上有同學帶一千元去學校「送同學當生日禮物」，高年級的學生聽到這個孩子有錢，每天拿一個橡皮擦和他換一千元。家長知道後氣急敗壞地與高年級學生家長理論，並要求學校出面處理，鬧得人盡皆知。

昨天晚餐時，女兒再次提到：「媽媽，我今天考一百分喔！同學都問我為什麼妳沒有獎金？」我嘆了一口氣，思及同儕之間難免會比較，內心有些動搖，便問：「那妳也想要一百元當獎勵嗎？」出乎意料地，女兒如此回答：「媽媽，我覺得很奇怪，為什麼是妳要給我錢呢？應該是我給妳錢才對呀，因為妳每天都幫我複習耶！」我會心一笑，原來我也可以有一百元的獎金，但女兒回應的這句話，遠勝過金錢的價值！