點開臉書那年的回顧，心情激動莫名。

姊夫、姊姊、外甥與我沿著德國美茵河畔漫步，微涼的灰撲映照著旅人的步伐。肩上忽然滴落犀利點點，遠處傳來陣陣驚呼，一群人倉促地躲進歐式建築長廊。

不久，清晰聽見尖銳的聲響，本以為是孩子在惡作劇，毫不留情地敲打著車頂玻璃，一旁的碧眼司機竟呼天喊地般蹦跳起來。

原來那不是雨，是冰雹！首次在異鄉巧遇冰雹，我看得出神，冰雨叮噹落下，鈴般悅耳，一顆心搖成風鈴般隨之作響。

姊夫清了清得過冠軍的喉嚨，拉著姊姊忘情開唱，渾厚的嗓音在迷濛的歐式長廊間迴盪，低音醇厚如琴，高音清亮如鐘。幾位金髮旅人臉上漸漸泛起漣漪，如水彩般暈開，也忍不住隨著輕擺曼舞。

整座城宛如被某種能量觸動，喚醒沉睡已久的記憶。

曾經在姊夫的診所看過類似情景，此刻才知他的魅力，不止限於醫術而已。

冰後，順沿橋畔散步，甜橙夕陽低伏在天空盡頭，樂聲仍沉潛心底，粼粼亮亮，空氣裡有種剛雨的氣息，彷彿心靈也經歷了場盛宴，澄澈乾淨。

走回市街，恍惚的焦香撲來，鼻子比胃更早發現我們餓了。肥美滴汁的巨型肉塊串在架上，身處異鄉，語言無用，姊姊顧不得為人師表的形象，同老闆比手畫腳，姊夫與我看不下去，也跟著雞飛牛舞。幸而獲得四份雞牛，加一手酒水。

因為笑，因為鬧，短短幾步回住處的路，居然繞上老半天。

回憶本該都是美好珍貴的，直到那場不懷好意的冰雨，闖進姊姊的婚姻。

這場雨表面晶瑩、繽紛、澄澈，內藏謊言、病態、背叛。

換下醫師袍後，他也不過是個會犯錯的凡人。冰雹鑿出裂縫，順著走去，彷若一趟穿越異世界的旅程，崩裂前親密信任，崩裂後叛離疏遠。家人們收拾著冰後的散落，完全無從分辨碎片究竟是誰的。

我依然記得那個世界都褪去色彩的秋日午後。姊姊對姊夫說：「原諒，是有盡頭的。」簽過名後，徹底將對方從欄位抹去，相忘於江湖。

當時的天長地久，只徒留曾經擁有。

手指一滑，出現姊姊在黃石公園的影片。浩瀚無垠的藍天綠茵下，她蹲低伏地後的忘情一跳，彷若躍上雲端，臉上的笑燦爛如陽，至美如霓。

她眉宇間隱透出的澄光，恍若寒冬深處悄然綻放的梅花，每瓣花都經歷冰雪的淬煉，凝聚著歲月的樸實與馨香。