兒子兩歲那年，我毅然決然找了能全天托育的私立幼兒園。因為從先生支付的家用中，我明顯感受到他掙錢不若以往輕鬆了。儘管先生覺得兩歲上學太小，私立幼兒園又學費昂貴，但我相當堅持，畢竟人總要向現實低頭。

踏入職場，我一邊忍受有時不得不拜託先生照顧孩子時面臨的不耐煩，一邊忍耐公司對一個只有台灣居留證陸籍員工的不友善，硬生生把自己逼成了拚命三娘，從最底層的房務人員，做到帶領十幾人團隊的小主管。從學習徵人、面談、訓練到上崗，全部自己搞定，甚至在不得已的情況下也學會了裁員。那些不堪回首的歲月裡，我的心思只有工作與兒子、成長與進修，生活裡除了工作還是工作，最奢侈的娛樂便是帶著兒子去吃一頓好吃的。

回頭想想，我後悔嗎？當身邊的朋友肆意享受青春時，唯有我不斷為了幾兩碎銀奮鬥。如今我確定當年的選擇再明智不過。幾年前，先生告知他把房子增貸來的錢投資朋友的事業卻血本無歸，我只傷心了一個晚上，隔天開始扛起房貸與債務。多年的職場奮鬥，讓我即使面臨這樣的困境，兒子的補習費用仍無須煩惱供不起。

特別是這三年間，已近八十歲的老父親連續四次住院，三次動血管擴張手術，我和妹妹包攬所有費用，這些都是當初勇敢踏入職場給我的底氣。

想給父母更好的生活，想給孩子更有希望的未來，那便試著去做一個強者吧！在本該奮鬥的年齡盡力奔跑，讓世界掌握在自己的手裡。