輕舟／我的「省長」太太

婚前交往時，只感覺妻是個樸實的姑娘，婚後才慢慢見識她的「省長」本領。

有一回，我的西裝褲左褲管縫線鬆脫，導致褲子一長一短，妻拿出三十多年前省教育會贈送的針線盒縫補，縫得有模有樣，讓我十分滿意。「國中家政課我的成績可是九十五分，縫得還不錯吧！」聽得出她語氣中帶有一絲得意。後來，保冰袋袋口破損，她以粗線縫補，讓保冰袋又多用了好幾年。

妻還懂得許多生活妙招，曾以橘子皮加鹽巴將瓷杯內的茶垢及汙漬擦得光亮如新，兼顧環保，向我展示「作品」時得意全寫在臉上。而平日至賣場採買家中物品，妻一定選在折價日，她會事先將所有待買商品依品項與價格記錄在手機清單中，以免到了賣場手忙腳亂。有一回，常用的橄欖油得一次買兩罐才有優惠，貨架上卻僅剩一瓶，妻不放棄，找來店員詢問倉庫是否有存貨，果然如願。

退休前，由於我們在同一所學校任教，幾乎形影不離，她便提議不如兩人共用一支手機。鑒於家中有Wi-Fi，妻從不考慮吃到飽方案，最近手機合約期滿，她在網路流量6GB和3GB之間猶豫起來。店長開玩笑表示：「不用手機最省了。」妻不以為意，請店長協助調出數據，查出這三個月使用的網路流量介於4.5GB至5.4GB之間，便拍板續約6GB，比起吃到飽方案，月費足足省了三百元。

或許是電信業競爭激烈，離開店家不到兩小時，妻便接到滿意度調查的電話，她自然給予滿分。

婚後，我們先後開了兩輛車，第一輛福特行駛了十四年、二十八萬公里退役，第二輛豐田已行駛三十六萬公里，車齡二十年，至今仍在服役。每年上山避暑，享受山嵐涼意，少不了它。

我們的修車師傅前年退休，現在由外甥接手，舅甥修車技術堪稱一流，價格也十分公道。每回定期檢查，妻總會提醒我帶些水果或茶葉當伴手禮。師傅喜歡垂釣，多次回贈海魚，我總想：如此修車，師傅真的賺得不多。

至今，每天睡前妻不忘提醒我記帳，她報來的數字鮮少出錯，「省長」美稱當之無愧。有句俗諺是「娶某大姊，坐金交椅」，妻小我五歲，我卻感覺自己也坐在金交椅上！