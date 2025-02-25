田娜老師邀請我練這支扇舞時，我很意外。大學畢業後就不曾上台表演，即使當年存有一點功力，也早已消失殆盡。但老師對我有信心，怎好意思拒絕，只好說：「如果老師不怕砸了招牌，我就努力。」

承諾就是承諾，開始在精神上武裝自己，並在每周行事曆加上「練舞」一項。先在家練習，再於課堂跳給老師檢驗指導。從一開始的拋扇會落地、回身站不穩、拍點老是錯，一步一步改善。

這時便深刻體會，學習是一段自信和沮喪的拔河。明明覺得自己跳得不錯，但到練舞室的落地鏡前，失望就爬上我的臉。於是不禁開始懷疑，真有辦法達到老師的要求嗎？

但放棄便是一無所有。終於，幾個月後，同支舞跳了一百多次，開始有點樣子。成就感是有的，卻沒有時間高興，因為這才是第一步。

要表演的是群舞，後面加入的舞伴各個都是有多年表演經驗的舞者，這讓剛完成「新生訓練」的我肩頭有著無比的壓力。

壓力可以是阻力，也可以是助力。正向看待，其他十四人都是我學習的對象。所以每一次的合練，我大膽表現、努力合拍，並勇敢地接受指正。

「扇面擺錯」「回身是向左，不是向右」「你要讓開距離，不然我無法過」……日子就在頓挫、爬起與努力中過去。偶爾，同學津玉安慰我：「沒關係，一回生兩回熟。」送來一些暖意。

都到了退休年紀，不是應該放鬆遊玩、品嘗美食慰勞自己，有必要這樣勞苦嗎？不，這是「愛其所愛」，跳舞是我的興趣，不會因為退休前後有所不同。很感謝老師給我這個難得的經驗，而真正寶貴的是為自己努力的幾個月。

終於來到彩排時刻，布幕即將拉起。我會盡力到最後一刻，為自己的人生，不為別人，努力留下一段精采的身影。