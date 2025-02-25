那天，搭車前往指南宮，參與優人神鼓一年一度的表演活動。

距離上回前往指南宮，已有好長一段時日。抵達目的地時，見窗外小雨滴不停，下車後望了望四周，白茫茫一片，也是另外一種美。

雖是雨天，活動仍照常舉行。廟宇後方，信徒準備了豐盛的水果、乾糧、全豬等祭品。

主場在戶外廣場中央，活動開始前，大會要求觀眾以穿雨衣取代撐傘，以顧及後方觀眾的觀賞權益。時間一到，便聽見陣陣鼓聲，好不熱鬧地從山腳下漸進清晰傳來聲響。

在寂靜的會場上，女舞者一個個身著米色連身長裙、梳著整齊的髮型，步伐緩慢地前進。前方舞者一手提著小竹籃，一手從竹籃中優雅地拾起玫瑰花瓣，輕撒於沿路。男舞者在後方跟隨出場，空中接續灑落雨滴，背景一片霧濛，溽濕的地面躺著些許玫瑰花瓣，舞者踏著曼妙舞步，慢慢穿梭，看起來舞動得很緩慢，卻可以持續那麼久。

「慢」，其實很困難，但「美」是流動的，串連了整座舞台。此刻，舞者把所有觀眾帶入雲深不知處的飄渺境界。

第二支舞，舞者把兩側大鼓急速推到舞台中央，各自定位後，見他們氣勢磅礴地敲打著大鼓，「咚」、「咚咚」、「咚」此起彼落的聲響，讓會場瞬間沸騰。一旁的女舞者蹲著馬步，手握一只大銅鑼，不時精準敲打，帶來不同節奏。

穿著雨衣的我們專注於舞者的演出，彷彿也進修了一堂音樂與肢體的課程，直到結束，餘韻無窮。

接下來，我轉搭纜車至下一站。坐在纜車上，從空中往下俯瞰，今日的行程，我尋到「鬆」這個字。