小美姐／成為自己的「女王」

日本作家上野千鶴子在《一個人老後》中寫道：「結婚也好，不結婚也罷，無論是誰，最後都是一個人。」女性平均壽命通常比男性長，一個人的老後生活是熟齡女性無法迴避的重要課題。

如今女性的角色早已不僅限於家庭，「學習」、「變美」與「經濟獨立」這三件事，始終是女性在成長道路上的追求，真正的「女王」不僅能在困難中堅定自我，更不斷提升自己，擁有掌控人生的力量；因為除了自己，沒有人能成為我們永遠的依靠。

我在四十四歲時決定攻讀博士學位，當時先生曾質疑：「這年紀還去讀博士，能增加多少薪水？」然而我選擇聆聽內心的聲音，因為深知在職場中不進則退，尤其作為主管，若不持續學習，如何能引領下屬？

進入職場後開始學習理財，透過投資與理財規畫，逐步創造被動收入，讓財富成為拓展認知的延伸。對女性而言，擁有獨立的經濟能力，不僅是對人生的掌控，更是一種底氣，讓我們可以選擇符合內心需求的生活方式，經濟自由並非終點，而是邁向更高自我實現的起點。

除此之外，希望維持健康合宜的體態，透過適當的飲食、規律的重量訓練維持肌力，已成為我的日常。真正的美麗不僅是外表的修飾，更來自內心的堅強與自信。

成為自己的「女王」是一種對生活的態度，更是對人生的承擔。自立自強，持續學習、經濟獨立、內外兼修，是每位女性都應追求的生活信仰。當我們能夠成為人生的主宰，就有能力成就更好的自己，走出美好未來。每位女性都擁有成為女王的潛力，只要願意勇敢邁出那一步，妳終將為自己驕傲。