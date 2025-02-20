木樂／頭尾呼應的故事時間

清晨按掉鬧鐘，正準備喚醒睡在一旁的孩子，稚嫩的聲音卻搶在我的「起床嘍」之前──「我要聽故事！」孩子睡眼都還沒張開，就先滿懷期待地喊。

我笑著調侃道：「故事不是睡前聽的嗎？起床也要聽故事？」他毫不猶豫地說：「對啊，頭尾呼應嘛！」

這個回答讓我驚訝，也讓我想起，孩子有時會在我上線上課時旁聽，雖然年紀尚小，已默默吸收一些我沒注意到的內容。好比這句「頭尾呼應」，明顯是他從我的課程中學來的。

回想起來，故事對孩子的吸引力，除了是內容本身，更是那份被陪伴的感受。從夜晚的枕邊故事到清晨的天真請求，故事像溫暖的線，將親子時光串聯在一起。孩子要的或許不只是故事，而是那份「從開始到結束，我們都在一起」的安全感。

於是，我點點頭，笑著問他：「那今天早上的故事，你想聽什麼呢？」他興奮地攤開小手，說了一個故事名字。我知道，不論講哪個故事，他要的其實是那段我們專屬的時光。

故事的開端或許是「我要聽故事」，但結尾卻是「我愛你」。日復一日，頭尾呼應的不只是故事，而是我們之間深厚的親情。

清晨的陽光依舊溫暖，而我心中也充滿感激。原來，故事不分時辰，而愛也不需要任何理由。