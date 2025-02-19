楊堤曉／兒子，祝你幸福

兒子五官生得立體，身高一百七十五公分，有穩定的工作，但到三十多歲仍沒脫單。我擔心歲月匆匆，青春易老，三番兩次想幫他介紹女朋友都被拒絕。忍不住多嘮叨了幾句，換來他直接放話：「我不結婚。」

男兒心，海底針。沒想到，有天他竟繳交數萬元報名婚友社，自行置辦了品味不錯的深藍襯衫和卡其色長褲，每當他穿起這套「戰服」，我就明白他要去相親了。此外，他還參加公家機關及私人公司舉辦的聯誼活動。

一年後的某日，他向我宣布：「媽，相親結束，我找到喜歡的人了。」並與我分享他和真命天女的甜蜜合照。

兒子第一次帶那女孩回來時，我真想上前給她一個擁抱，但怕太熱情會嚇壞對方。我告訴她：「妳是他唯一帶回家的女孩，我等妳很久了。」

交往兩年多，雙方家長見面，並訂下吉日準備成婚。在那之後的某天，兒子問我，婚姻裡有什麼要注意的。

我想到的第一件事，是「要信任妻子」。鄰居有對夫妻經常起爭執，就因為那位丈夫見不得妻子與別的男子多說幾句話。第二個是「不要發脾氣」，我舉了太陽與北風打賭誰能讓旅人脫掉外套的寓言故事，佐證溫和的力量比較大，粗暴是一點用都沒有，只會傷感情。而且，千萬「別干涉妻子花錢」，每個人怎麼過日子，自有計畫。

我反問兒子，當初眾裡尋她千百度，為何是伊人？

兒子說：「妳知道什麼是『情緒價值』嗎？我們除了很有話聊，也相處愉快。」

回憶三十幾年前，外子吸引我的好像也是同樣的特質。他雖然寡言，但瞧著我時，眼裡流露欣賞與喜愛的光芒，並且不時會冒出一句讓我大笑不止的話。那時我就知道，可以放心地和這個人過一輩子。

婚姻生活難免磕磕絆絆，但願兒子有足夠的耐心與智慧，追尋幸福。