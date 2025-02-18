雨煙／大頭貼不能換

聯合報／ 雨煙

家裡的電話響了，通常不是民調就是詐騙，平時我們大多懶得接聽，或是接起來聽聽狀況後直接掛斷，唯一還會使用市話的成員是老媽，但她有了平板之後，也改用打網路電話了。

接起久違響起的電話，話筒傳來老媽氣呼呼的聲音：「怎麼找不到妳的LINE呀？妳是跑去哪裡了？找不到啦！」這才想起，前陣子去三義玩，我將原本的粉色上衣大頭貼換成一張綠色草地的，難怪不識字的老媽找不到！

向老媽說明原委，她表示新的大頭貼她看不清楚，「放原來那一張，又紅又好看，卡清楚啦！」我一驚，真的不該換照片的，我的LINE聯絡人有很多阿姨及鄰居媽媽，經常有事請我幫忙或是聊天，上了年紀的她們戴上老花眼鏡靠照片尋找我，換上草地大頭貼後確實不顯眼，難怪手機最近安靜許多。

聽媽媽的話，我立刻將大頭貼換回那張五年前穿著粉紅外套，在盛開的櫻花樹下比YA的照片。

老媽立刻用LINE打電話過來，「對對對！就是這樣，一下就找到了！」長輩們也紛紛傳語音訊息或來電關心，問我出國了嗎？我一一回覆解釋。嗯，下次不能再換大頭貼了。

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