林玲仰／阿K，我們想你了

幾乎年年舉辦同學會而相聚半世紀的老公大學同學，最近三年過世了兩位，大家的低落可想而知。原以為同學會就此畫下句點，沒想到在K嫂愛的呼喚下，眾人又相聚了。用最溫馨的方式，想念共同喜愛的班長──阿K。

儘管是少了阿K的聚會，在K嫂氣氛歡樂的主持下，大家仍逐一暢談往昔事，每個人談起大學記憶，神情是那樣陶醉，並不因此刻已升格為阿公阿嬤有所不同。兩位更早從人生畢業的同學妻子也來了，為在天上的先生將這份關懷聯繫上。

這大半生的情誼是何等可貴，不因時空阻隔中斷，更串起了下一代，他們一併敘說兒時一路跟隨父母參加聚會的快樂，末了自然也少不了大合影留念。

我不禁陷入回憶，中途加入他們同學會行列的我，初次與他們見面時，看到他們的熱情溫暖了我那羞怯木訥的老公。彼時交往未久，他們邀請我參加同學會時，心想自己與那些大了十歲的男人有什麼好聚的？沒想到這些「家人」當真走進我的世界，一路延續至今。

一年一度的相聚，隨著女兒的來到，忙碌育兒的我們參加次數屈指可數，但每回相見並無疏離之感，直到因為疫情，以及巨人、阿平和阿K的相繼隕落才中斷了好幾年。大家對於相聚似乎是期待又害怕，直到那日在K嫂的努力下，除了恰好出國之人，竟是歷年參加人數最多的一次。

臨走前，除了將濃濃的友情打包，更收到K嫂全家精心規畫不同名目的抽獎品、坤生的有機果凍、勇嫂自製的洗髮精與精力湯等伴手禮，才依依不捨踏上歸途。

走出餐廳時，我與老公想著，當時阿K突然因心肌梗塞離去，K嫂婉謝眾人前去哀悼祭拜，兩年後則安排了總是帶給眾人歡笑的阿K最為喜愛的聚會方式。抬頭遠望時，彷彿看到和善的阿K也正凝視著我們，展開他燦爛的笑臉。

阿K，我們想念你，相信你也喜歡我們這份想念。