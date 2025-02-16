一夜干／未來，孩子還會記得嗎？

我很喜歡出國旅遊，單身時經常說走就走，也曾經獨旅，旅遊帶給我不斷往前的動力，讓我永保對生活的好奇。

然而有了孩子後，一想到出國一趟必須準備尿布、奶瓶、各種安撫小物，還有嬰兒推車，旅遊就變得寸步難行。

「帶這麼小的孩子出國她也記不得啊，很多地方不能去，交通工具也受限，無法吃路邊攤，甚至可能每晚都要外帶回飯店吃飯，這樣的旅遊有什麼樂趣呢？不如把錢省下來，等孩子大了再去吧！」

身邊的朋友都這麼說，伴侶也抱持著同樣的想法，讓我覺得好灰心。我好希望旅遊帶來的意義及美好，我的孩子也能感受到，即便她不記得。

後來我勇敢帶著三歲的孩子前往捷克自助旅行，過程中調節時差、在石子路上推兒童推車，為了搭地鐵滿街道尋找電梯，甚至坐長途火車前往維也納……過程真的很辛苦，但很值得，我透過孩子的目光看到不一樣的世界，獲得滿滿幸福感的回憶。

回來後的某天，幫孩子吹頭髮時，她拉著我的衣袖說：「媽咪，我們下次再去那個捷克的阿姨家玩玩具好不好？」我很意外快五歲的她會說出這樣的話。

她繼續細數她在捷克因貪玩跑跳而跌倒的事，我才發現，孩子什麼都記得。

旅行讓她知道原來世界很大，原來有人會沒有頭髮，原來人的皮膚和眼珠顏色有那麼多種，她得意地在學校分享這些事。

所以孩子真的都不記得嗎？或許可以試試看從最近、最方便的國家開始，帶領孩子探索這個世界，有時也許比書本的圖片更能讓孩子記得喔！