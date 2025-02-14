林聆／兩撇子
那日，大孫女負氣躲在上二樓的階梯轉角，我上前擁抱，她癟著嘴，雙眼泛淚，氣憤地說：「我不想要妹妹，我想要她離開，我討厭她！」再怎麼說理與安慰，她仍不斷重複那句話。直到再次得到她媽咪的擁抱，這才畫下休止符。我認為事態嚴重，「教老大如何迎接老二」與「如何公平對待子女」是為人父母及長輩都要面對的過程，往後必要謹慎處理與面對。
隔日，姊妹倆與鄰家小朋友一起寫字畫圖，大家都用右手，只有小孫女左右開弓。她用左手時，一旁的舅公笑著說：「左撇子比較有創意！」我為了平衡大孫女的心，連忙補充：「右撇子比較聰明！」大孫女隨即得意地表示：「那，我妹妹是兩撇子！」在大夥兒的哄笑中，我的多慮瞬間稀釋！
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