林董／三劑預防針，不再怕長輩偷吃電台藥

如同預防新冠肺炎接種的三劑疫苗，為解決外婆總愛從地下電台購買藥品的棘手問題，我也準備了三劑「預防針」，循序漸進。

外公仙逝之後，原先僅偷偷摸摸下單的外婆，宛如打開潘朵拉的盒子，大買特買，好多歹說都不聽，好在她購買的黑藥丸暫時沒吃出問題，年紀小外婆一輪的姨婆就沒那麼幸運，吃黑藥丸吃到洗腎。

第一劑預防針，帶外婆一起陪姨婆去洗腎中心，來回幾趟後，外婆明顯有所忌憚，下單頻率下降，仍無法徹底根除。第二劑預防針，是尋找替代品，無法降低外婆的購買慾，那就不阻止她買，改為看著她買陪著她買，把來路不明的地下電台換成電視購物台，或直接去連鎖藥局，成分透明吃起來至少比較安心。

這兩劑預防針讓外婆脫離地下電台的進度猛然拉高至百分之八十，最後一劑，要感謝政府近年來大力投入長照，實施各級社區的關懷據點，去年我們社區也新增了一個關懷據點，家人輪流帶外婆去上課，她的交際圈變廣，豐富的課程，讓她不再靠買東西填補空虛。

事緩則圓，切莫貪圖一步到位，只會造成逆反心理的反效果，提供諸君參考，共勉之。