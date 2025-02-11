那是一個燈火明亮的菜市場。沒有車水馬龍，也沒有人聲鼎沸，乾淨、整齊且俐落。

有一些過客總在轉角處停下腳步，而阿嬤的小攤子正在那個轉角處。

不遠處看過去，架上擺著、掛著、放著各種我叫不出名字、童年記憶中五顏六色的零食。

阿嬤的聲音隱隱傳來：「我們家阿婷非常優秀，kiat-hun（結婚）之後更加……」哎呀，阿嬤每次話兒孫都是同樣的評價，哪有不優秀的？我都聽過好多遍了。

「阿婆啊！這些我們聽好多遍了！」一位客人笑著打趣。

「我還未kóng過吧？」阿嬤靦腆又開懷地笑著，一邊解開手邊一大袋零食，拿出一顆我非常眼熟，卻忘記叫什麼名字的橢圓形酥餅出來：「來來，請你食。」

顏色多彩的小攤子前有兩大袋捆起來的酥餅，只要有人願意停下來聽阿嬤說一段兒孫的故事，就免費招待一顆。

一袋明顯發了許多顆，已經半空了，另一袋還滿著。

阿嬤看到我走過去，但她好像沒有認出我來，笑說：「跟你說我兒啊──」旁邊攤販老闆手叉腰在旁，插嘴道：「老阿嬤又要說兒子讀博士很厲害的故事，講幾百遍我們都饞死了！別講了啦！」

「哈哈，我kóng過了嗎？我有說攏足有孝嗎？」「有啊！」見到阿嬤被鄰居數落，我轉頭用眼神光波瞪過去，手上一暖，阿嬤遞來一顆細綿的軟球：「乖孫，來食一粒。」

醒來一直想：那顆甜點是什麼啊？查來查去原來是米粩啊！米粩是糯米和芋頭製成後切條油炸使其蓬鬆，再裹上麥芽和爆米花的甜點，沾芝麻者稱麻粩。因為麻粩製作工序繁複，古早時並不當零食，而是民間訂婚聘禮、新娘歸寧時的甜點或節慶祭祀時的供品。

阿嬤啊，你不知道我小時候覺得那東西不小，咬下去軟綿，內裡酥脆又容易掉屑屑，一口吃不完，分好幾次食，吃得滿手滿身都是，很麻煩的耶！