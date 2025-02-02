蔡宛芳／狀況百出的育兒路

閱讀了12月1日作者艾莉貓的〈育兒是整個村莊的事〉一文，想起雷同的遭遇，實在心有戚戚焉。

那日清晨，盥洗完準備吃早餐後到醫院上班，同時是外子陪女兒參加OP帆船賽的日子。一下樓，卻見外子抱著肚子，臉色慘白，說突然右腹劇痛，恐怕得上醫院。深知外子向來很能忍耐，顯然這回狀況嚴重，不會開車的我趕緊先打119，並向公司請假。救護車很快抵達，我安撫外子，待我安置好兩個孩子後立刻去醫院陪他。

迅速將兒子和女兒打點妥當，簡單向他們說明自家爸爸的狀況，便騎機車載女兒赴賽、送兒子到學校的特教班。

一路上，一顆心忐忑不安，一邊揣測著老公的病情，一邊望著烏雲密布的天空，惦記著今天要從事海上活動的寶貝女兒的安全，海象不佳會增加危險性，我卻分身乏術，無法到場陪同支持。

趕到醫院，外子已做過腹部電腦斷層，打了三支止痛針，醫師說明是右側輸尿管結石。外子仍一臉愁容不適，可惜我只能攙扶他上洗手間、代他向護理師索討止痛劑、調整讓他舒適的臥位……無法代他接受病痛的折磨。

直到下午四時多，我趕忙準備拎著賽後濕答答的女兒回家洗澡吹髮，再去接上完課後班的兒子。我告知護理師得返家打理孩子，得先獨留外子在醫院觀察。護理師回應至少得有一名家屬陪伴，我無奈說明全無後援的無奈──原先同住的公婆因病相繼仙逝，體弱高齡的媽媽人在本島、爸爸遠在天國，滿心困窘狼狽。

想起偶然聽過的一首歌：「長大以後我只能奔跑／我多害怕黑暗中跌倒……」眼淚忍不住撲簌簌的掉，多像我獨力帶孩子時的寫照，尤其身為特殊兒的兒子不時給出難題。當媽之後，有太多徬徨無助的時候，萬幸總有貴人適時伸援，好比體諒我分身乏術的長官調班、協助看顧女兒的同學家長，以及得知實情後表示會在我返家時多留意外子狀況的護理師。

育兒的路上狀況百出，我得先穩住自己，不自亂陣腳，才有辦法照顧家人啊。