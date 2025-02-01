民國七○年代，閱讀蕭颯的小說《我兒漢生》，深感父母養兒育女的不容易，及至後來自己也為人父母，又觀賞了由小說改編的同名電影，更深一層地體會到，許多父母為子女的成長、升學和就業問題，焦頭爛額操碎了心。

兒子上大學之後，我們考慮到他未來的就業問題，他可以從事什麼行業呢？可以找到理想的工作嗎？大三暑假，他決定參加公務人員考試，報名補習班，買了參考書和題庫，開始準備。大學畢業，他自覺尚未準備好，打算再備考一年，順便服完四個月的兵役。

兒子每天自動自發、早出晚歸到鎮上的圖書館念書，我們覺得他應該頗有心得，才能如此堅持，因此還算放心。然而，有天晚餐時和他聊起備考之事，兒子憂心地說，有些問題就是弄不清楚，請教補習班的老師也不能得到滿意的回答；說著說著，他好像陷入了很大的苦惱中，突然說：「如果考不上，就只好在家啃老囉！」

啊，他的話讓我悚然一驚，這不就是《我兒漢生》小說和電影中的情節嗎？

雖然兒子很認真準備考試，應考仍難以避免地帶來巨大壓力，令人心疼。我們只能安慰鼓勵，儘量避免增加他的負擔。所幸，兒子性情算是樂觀開朗，他自己先笑著說，又不是只有考試，還有許多方式和管道可以謀職。

和朋友聊天，聽到他們雀躍訴說他們的孩子順利就業了，真是好羨慕！有的說是謀得了千難萬難的好職業，有的是欣慰孩子能夠經濟獨立了。

在徵兵日期難以預料的情況下，兒子幸運地在他的期望點上入伍服役。應考書籍念得有點煩的時候入伍，四個月後退伍，距離考試還有兩個多月的時間，正好可以緩衝情緒，複習功課。

感謝上蒼保佑，加上兒子自己的奮發努力，他考取了。為人父母的我們，高興得堪稱「老淚縱橫」！我在社交群組貼文說，請容許身為父母的我驕傲一下，敬告大家，我的兒子考上了！真慶幸，我的孩子也要就職上班了。兒子幼稚園結業時，老師要家長寫一封信給孩子當作叮嚀與祝福。記得我在信中寫了一段很傳統、很普通的話：「希望你永遠幸福快樂，虛心努力、精進學習，成為一個有用的人。」

如今我兒順利謀得工作，算是一個階段的成功了，我又要繼續祝福他，順利完成更多的挑戰。