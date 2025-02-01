林亭廷／孩子有問題？當然沒問題！

成為母親，想著自己的孩子是來報恩的，就像期待中樂透，不無可能，但機會微乎其微。

孩子或多或少都有「問題」，所以親子教養書一本接著一本出，老師也總提醒父母家庭教育很重要，但孩子在學校的時間並不短，老師應是教養過程中的助力，畢竟陪伴孩子成長，稱職的家長和老師同等重要，缺一不可！

看過一段話：「有時候，我們要輕輕放過孩子的弱點，這一份寬容不代表放縱，而是從這樣的寬容中看見孩子的獨特。」我相信，必備這份寬容，才有可能看見孩子的獨特、發現孩子的天賦，面對孩子的問題，不同的方法和心態常有截然不同的結果，不論在家庭或學校。

我的孩子很喜歡電玩，寫完作業後總希望能有半小時遊戲時間。先前只要時間一到，我就會迫不及待提醒，然後每分鐘都會問：「遊戲快結束了嗎？」並嘗試以迅雷不及掩耳的速度搶走手機，但這對中年婦女而言，成功機會相當渺茫。事實上，每次都失敗，所以「見笑轉生氣」，立刻擺出家長之姿破口大罵，親子關係也愈來愈緊繃，但還好家裡親子教養書不少，我也是知錯能改的母親。

後來我想了新招式，首先設定鬧鈴，鈴聲響起便溫柔提醒：「時間到了喔。」想當然，孩子會說：「這局結束就好了啦！」接著我靜靜等待，不久孩子主動歸還手機。他改變了嗎？真正改變的是我，用了一個簡單又適合中年婦女的招式罷了。

我的孩子上課愛說話，多位學生共同情境，他總是被罵得最慘、甚至是唯一被罵的那個，因此情緒管理每況愈下，我知道老師很辛苦，也心疼孩子的委屈和壓力。回想先前老師遇相同狀況，她會在下課後找孩子溝通，引導孩子用正確方式表達自己的想法，最後以開玩笑口吻說：「給我面子，上課不要再聊天囉！」孩子欣然允諾，有時不小心再犯還擔心惹老師不開心呢。

家有兩個孩子，深刻感受每個孩子都有問題。孩子有問題，當然沒問題，但若是大人拿著放大鏡，大聲嚷嚷著孩子有問題，這就是比較嚴重的大問題了！要孩子加油的同時，家長和老師也需要加油啊。