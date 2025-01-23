李子／徜徉天際的金絲雀

朋友小莉常國內國外交互旅行，每回見面都聽她細訴如何上網找優惠，如何訂到CP值超高的旅店。小莉的先生忙於事業，也不愛旅遊，可貴的是不限制妻子的旅遊魂，當別人讚嘆小莉好命時，她說這是有原因的。

小莉二十五歲就嫁為人婦，伺候公婆，生兒育女，她的世界很小很溫暖，但就像禁錮在籠內的金絲雀，她總希望自己可以飛向藍天，賞玩外面的春花秋月，但日子一天天流轉，先生要她以家庭為重。

「等孩子大一點，我想走遍五湖三川」、「等老公比較不忙時再去補度蜜月吧！」內心的祈願，在婆婆需要洗腎時化為煙塵。丈夫要上班，小姑小叔全忙於工作，同樣也沒上班的小嬸呢？她的孩子還小。於是小莉負起了婆婆洗腎時的陪伴與照顧責任，一星期三天，長達七年，沒有誰可以分憂解勞，溫婉的她默默承受。

剛開始，覺得日子被束縛得更緊了，幾乎無法喘息，難免有怨懟。後來小莉轉念：就當作去上班吧，上班要一周五天呢，她只要三天。於是她把陪婆婆洗腎的日子過得充實又有趣。

診所的車子來接送前，她先上市場買菜，婆婆洗腎時她邊挑菜，為四季豆去絲、掐地瓜葉嫩莖，同時與護理師聊天，交流到更多料理手法。有時去隔壁超商買杯咖啡看雜誌，或用手機玩一下股票、上網用眼睛旅遊。她在診所廣結善緣，跟護理師一起上網團購，一起講笑話給婆婆聽，讓婆婆寬慰不少；耶誕節時也出任務角色扮演，為每個洗腎的病人報佳音。

婆婆離世之後，丈夫感謝她的付出，雖然還是無暇陪她出遊，但從不干涉她的行程，所以哪裡有好行程，她便找朋友同遊，金絲雀終於愉悅地徜徉天際。