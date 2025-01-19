自有印象以來，父母為寶貝兒女在誕生的日子慶生，似乎是理所當然的幸福。

近幾年，由於同時迎來兩個小生命，與先生協議回娘家生活，爸媽的後援讓我們得以在焦頭爛額的日常中稍微喘口氣。一日下午，媽買麵包回家，並帶了一塊冬瓜餅給爸當點心，我訝異地發現印象中不嗜甜食的他竟吃得津津有味，誇讚：「這家的好吃，有小時候的味道！」

原來爸這麼喜歡吃冬瓜餅。領悟此事的瞬間，心頭酸酸的，想想自己當了三十年的女兒，求學期間追求同儕的認可，畢業後追求上司與同事的肯定，在婚姻中渴求公婆的幾句美言，卻沒有用同樣的心思去了解家人。是爸媽隨時會接起我的抱怨電話、永遠歡迎我回家當寶貝女兒、懷孕期間不辭辛勞每周彰化台北奔波陪產檢，種種吃力不討好，只為讓我感到是被愛的。

於是，在爸今年生日前夕，我特意訂了一顆古早味冬瓜餅作為驚喜，想讓寵愛我一輩子的爸爸，感受換女兒疼愛他的滋味。今年生日全家福裡，爸爸笑得特別燦爛、幸福。