蔡元澤／為孫兒留下一座農場

家父在警界工作，每隔幾年便有職務調動，從高雄到南投各部落，我的幼年也因而有一段漫長快樂的山野歲月。

深受童年時期影響，退休前與妻子一有空便往鄉間看農地、蓋木屋，準備養老。如今老農目標達成已滿十五年，六年前因體能、醫療等問題，打算將苗栗的家園出售。在買賣雙方正打算請代書簽約時，居住台中和台北的大小兒子分別傳來喜訊，媳婦先後懷孕，一個生男一個生女，我們要升格當爺奶了！聞訊當機立斷透過代書轉達不賣了，想為孫女留下一座農場，感受爺爺幼年享有的觀察昆蟲、採摘野果、種植花木的自然野趣。

我和妻子開始思考如何打造一座有機田園，著手自製肥料、矮化果樹、鋪設安全步道，也廣植蜜源植物吸引各種昆蟲、青蛙、禽鳥。

如今孫子孫女已滿六歲，這些年，農場成為三代聚會的場所，時而導覽植物、噴水槍澆花草，晚間網蛙於水桶觀察，是他們最喜愛的戶外教室。

去年六月，在木屋客廳大電視播放生態照片，舉辦有獎徵答，「這是什麼鳥？」小孫女立刻舉手搶答：「台灣藍鵲！很大隻很漂亮但脾氣不好，我在農場見過。」「答對了！」立即頒給她獎品。晚間睡前，二媳婦問她下午的活動好玩嗎？她表示爺爺辦的最好玩，拿到很多獎品。九月開學後不久，小孫子某天捧著以衛生紙包裹的物品放在我面前，說是午餐水果的果皮，「我想做成肥料，以後我的植物就可以長得更高了！」前幾天他們又從外頭撿回十幾顆種子，好奇地問我那是什麼、能不能種。

我相信農場已是他們的生態啟蒙，祈願他們此時熱愛野趣的心，能伴隨一生。