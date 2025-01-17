郭瑞蓉／移動的翡翠

聯合報／ 文．圖╱郭瑞蓉
移動的翡翠。圖／郭瑞蓉
移動的翡翠。圖／郭瑞蓉

漫步在雙流國家森林遊樂區，陶醉於流水潺潺、蝶兒翩翩的景色中。忽見樹葉上有一翠綠小物，小心翼翼捏置掌心觀察，螺旋狀的圓錐體，「像蝸牛，但，有綠色的蝸牛嗎？」

正疑惑著，大夥兒也圍過來觀賞，「是死掉蝸牛的外殼嗎？」「好可愛好漂亮呀！」七嘴八舌討論起來。

唯恐這麼美麗的東西被踩碎，輕輕將其放回樹葉上。「咦？動了！是活的耶！」真的是蝸牛！只見牠伸出可愛的觸角羞怯地探索，圓圓的小眼睛清晰可見。大夥兒轉為掏出手機拍照。利用智慧鏡頭搜尋，原來牠是「台灣青山蝸牛」，是島上唯一的青綠色蝸牛，很容易與其他蝸牛區分，主要分布於台灣南部及東部低海拔的樹林中，很幸運能親眼目睹這會移動小翡翠，為這趟踏青帶來莫大驚喜！

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