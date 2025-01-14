小可／她的兩台輪椅，與帕奧夢

寒露過後，台北天氣陰晴不定。近八十歲、身高不滿一百五十公分的許媽媽吃力地推著輪椅，上頭放著母女倆的球具、雨具、禦寒衣物，以及裝著手機、水杯、紙尿褲和其他隨身用品的包包，照顧著乘坐用腳趾操控電動輪椅的淑絮，走在時而凹凸不平，時而狹窄難行的人行道上，一路上上下下轉乘公車與捷運，趕往位於三重的地板滾球練習場地。

我的球友淑絮，是逾知命之年的重度腦性麻痺患者，她口齒不清、全身只有兩個腳趾頭聽使喚，因此，不僅吃喝拉撒睡要人照顧，連被蚊子叮咬時都莫可奈何；但她耳聰目明、頭腦清晰，靠著刻苦耐勞及雙親不離不棄的扶持，克服障礙，用腳趾打論文，完成歷史與電子商務的雙碩士學位，並贏得總統教育獎。

當淑絮邁入不惑之年，遇到另一位貴人──物理治療師武而謨，帶著她學習地板滾球。地板滾球不僅是一種能降低肌肉不正常張力與反射的復健運動，更提供她攀登人生另一座高峰的舞台。列入帕拉林匹克運動會項目的地板滾球適合重度身障人士參與，規則是球員可用身體任一部位運轉己方的球，讓它離目標白球愈近愈好。她便能運用兩個靈活的腳趾頭，用黏球、炸球、跳球、擦邊球等技巧贏得勝利。

淑絮的母親一如既往不離不棄地陪著她練球，甚至考上教練資格。由於目前她的電動輪椅高度和穩固性都不適合控球，且價格不菲，許媽媽因而必須另推一台高度適合的手動輪椅在練習及參賽時使用。淑絮再次發揮驚人的毅力，從一開始的志在參加，到如今贏得愛無礙地板滾球錦標賽女子組冠軍。

前陣子，獲悉台北市體育局有補助非亞奧運績優運動選手訓練經費的政策，武老師立即寫計畫協助淑絮申請，期待在2026年，真能看見淑絮踏上帕奧之路。