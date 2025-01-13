keiko／最獨特的紀念品

十年前和先生跟團去日本上高地的那日早晨，下著不小的雨，我的鞋都進水了。煙雨迷濛的上高地雖然別具風情，但看到朋友造訪時藍天綠地如同畫卷的相片，不禁醞釀起重返的念頭。

十年後，心願成真了。去年秋天，我和先生再度造訪並過夜。我們終於擁有燦爛的晴空，清晨到深夜，在悠閒的漫步中盡覽上高地的晨霧、朝陽、藍天、夕色與星空。清透碧玉的梓川兩旁一片楓紅黃葉，上高地果然是日本神仙選擇降臨人間的地點，那般令人驚豔。

返台後閒來打開YouTube，首頁的推薦名單仍不斷跳出上高地的影片，應是做行前功課時大數據推演所致。那天無意間看到一支影片，標示的拍攝日期恰是我們前往那天。好奇點開，片長將近四十分鐘。之前的我肯定耐不住性子索性不看，但想到那位日本YouTuber與我沐浴在同一地同一天的秋色裡便備感親切，不由得跟隨著他的腳步重溫那天的旅程。

鏡頭從大正池開始。清晨零度的低溫中，池面泛著薄霧，平鏡般的池面倒映著蒼穹下的穗高岳和燒岳。朝陽剛喚醒山頭，幾隻輕輕划過池面的鴨子是鏡頭焦點。影片沒有旁白，只有輕快的背景音樂，間或插入現場收音的潺潺流水，與旅人背包上清亮的熊鈴聲響。拍片風格很合我的口味，特寫鏡頭是熟悉的場景，駐足的地點也是我們曾駐足的。

走在林間的木棧道上，空氣依舊沁涼，很快抵達田代池，這附近豁然開朗的視野是眺望穗高連峰的最佳地點。沿著梓川左岸往前走，河曲處成排高聳的落羽松已亮閃閃地傳送即將見頃的訊息。沒多久，河童橋便在眼前。橋上穿梭如織的遊客，不停對遠山近水按下快門的旅人，在在顯示此處是上高地最火紅的景點。

在溪邊長椅小憩、品嘗長野特有的烤包子和蘋果派，能量滿滿地沿著梓川右岸前進。比起河童橋前還羞澀青黃的模樣，此處沿途的樹木已熱情地換上各色秋裝，路上也鋪著紅葉地毯。秋陽透過葉隙輕柔灑下，泛著金光映照在遊客歡愉的臉龐。當對岸山色愈發燦爛繽紛，便是明神橋要到了。

不急著過橋，先往左拐個彎，彷彿又聞到迎面撲來的炭烤香。沒錯，正是明神池旁的百年老店「嘉門次小屋」。那鹽烤岩魚可是傳承五代的美味，不能外帶喔，於是店門前永遠有慕名而來的長長隊伍。排頭的顧客背影有些熟悉，背包和我的一模一樣……啊！那不就是我嗎？

往前倒帶再看一次，真的是我。彼時茹素的先生正吃著煎餅和蘋果，我獨自加入排隊行列。不同於先前畫面一掃而過的旅人倩影，彷彿要讓我看個真切般，鏡頭在我身後停格了三、四秒，真是意外的驚喜。

每次出國旅行我都會寄明信片回家，收到的當下便能再次憶起旅途中的悸動，而和這位YouTuber的美妙緣分，讓我多了一份值得珍藏的紀念品。我在留言處寫下這意外的感動，當然也成了他第1550位的訂閱者。