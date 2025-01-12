Lingo／學到老，才能活到老
有次參加高齡者就業課程，當主講人一上台，眾人不約而同「哇」一聲。鬢髮斑白、身材嬌小卻嗓音有力的她，已過退休之齡仍孜孜不倦地學習，並熱心指導後進。
現代人高壽，第二、第三人生都是顯見的未來。耳順之年的我，為訓練自己，便報名了桌遊課程。但第一堂課發現九成的同學都可以當我的孫子，壓力很大，幸有少數同齡的同學相伴。
分組時，高齡組的我們決定不團抱取暖，這樣學習才有進步空間。謝謝年輕的同學們耐心教導，讓門外漢的我十分投入。至今上了一個多月的桌遊課，深刻體悟到一件事，應該是「學到老，才能活到老」。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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