李懷／當公主遇見恐龍

年逾四十，忙碌於家庭與工作間，難得與朋友聚會。席間，一位同樣育有兩子的朋友提到他孩子的模型，卻不知是什麼動物：「跟棘背龍一樣背上有刺，但四腳爬行更像蜥蜴。」奇妙的是，我的腦海中立刻閃過這隻生物的樣貌，脫口而出：「是異齒獸。」朋友立刻查詢手機，驚呼：「真的呢！好厲害！」我一邊微笑，一邊為自己居然知道答案感到自豪。

其實就在幾年前，我對恐龍和古生物毫無興趣，喜愛的是公主、蕾絲洋裝、《紅樓夢》和《甄嬛傳》；恐龍之於我，如同暴龍之於睡美人，毫無關聯。

直到三十多歲，一位小恐龍迷的誕生，讓我發生了驚人的變化。作為一名書癡媽媽，自然投注時間與孩子共讀，從《好餓的毛毛蟲》到《包姆與凱羅》，我們一起翻閱了無數繪本，但唯有《恐龍小百科》，我內心是何等地抗拒與小恐龍迷共讀此書，只能全數交由爸爸處理。唯一的原因是：恐龍好醜！媽媽讀不下去！

直到某個爸爸加班的日子，小恐龍迷邀我與他投入《恐龍小百科》的世界，媽媽無法推託，只好就範。一字一句間，除了醜醜的恐龍，我看見了他亮亮的眼睛和亮亮的好奇心；他展現出比平常更多的渴望，更急切想要知道下一句的內容，彷彿有小星星在他的眼中閃耀，倒映出恐龍的帥氣和威風。

日子一天天過去，書也一頁頁讀著，恐龍透過孩子的喜歡，進了媽媽的心底；我開始注意哪裡有恐龍展，哪裡有新的化石消息。再後來的某天，我驚訝地發現，從我的粉色肩包中拿出的竟不是口紅，而是一隻他送我的塑膠小腕龍。那瞬間，我笑了，因為我的偏好依舊，但有的更是對新事物的接受。

我開始理解，這隻小小的恐龍正如我與小恐龍迷之間的連結。恐龍小男孩帶著公主媽媽，繼續漫遊令人驚喜的史前世界。我們在這個世界中學習、探索，也發現了彼此心中珍貴的聯繫。