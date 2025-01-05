女兒每天騎機車載讀小一的孫兒上學，她會在學校附近停車，母子倆再手牽手走到校門口。女兒很珍惜這段短短的清晨散步，希望為孩子開啟美好的一天。

這天，他們巧遇同學Ｓ，孫兒和Ｓ從幼稚園就同班，兩人很投緣，孫子常和家人分享與Ｓ的互動，我們私下暱稱Ｓ是孫子的小女友。

據女兒轉述，當孫子瞧見Ｓ時，立刻掙脫母親的手，叫喊Ｓ並快步奔向她，對方也朝孫子跑來，兩雙眼洋溢欣喜與晶亮，隨即笑嘻嘻地手牽手走向校門。孫子回頭叮嚀他母親：「媽，妳可以回家了，妳快回去！」女兒說，望著他們的背影，居然有不小的失落感。

女兒的心情，讓我想起朋友Ｗ。Ｗ說，兩個兒子都交女友了，經常帶回家吃飯，她也用心張羅一桌子佳肴。用餐時，只見大兒子為女友舀蝦球、夾青菜、盛湯，二兒子也不遑多讓，往女友碗裡放肉放蛋和剝殼的蝦……「舉箸之間的殷勤，就是沒有停駐在媽媽碗裡。」

Ｗ感慨：「我多渴望兒子也會為我夾塊肉，或說聲『媽，辛苦了，多吃點』，但每回都落空。好幾次想發聲，又覺得自己已是六十老嫗，還像孩子要糖吃，怪難為情。」都說孩子長大了，當父母的要學習放下，說來容易，內心百轉千迴呀。