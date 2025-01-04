江清香／阿嬤的挑戰
幼兒園大班的小外孫洋洋是個伶牙俐齒的小傢伙，每次和他聊天總是能聽到一些出人意料的言語。
那天，他帶著那台酷炫的聲光電動小汽車回外婆家，興奮地把它送給兩歲的小堂弟。我納悶他怎麼捨得輕易送人？好奇地問他原因，他毫不在意地回答：「因為我覺得它太幼稚了！」天啊，「幼稚」一詞竟從五、六歲的小嘴巴裡說出來，讓我忍不住想笑。
玩累後，洋洋提議看動畫。我這個平時不碰電視遙控器的阿嬤，拿著那看起來像外星科技的遙控器，左按右點卻怎麼都不聽使喚，心裡愈來愈焦急。懊惱不已的我不禁自我解嘲：「唉，這遙控器真是不聽話！」
洋洋坐在旁邊，冷冷地瞟了我一眼，語氣像個小大人：「對啊，妳都當阿嬤了，怎麼還不會開電視？好奇怪！」但是誰規定當阿嬤的就一定要會開電視啊？看來，要成為一個合格的外婆，除了陪吃陪玩，要練的技能可不少呢。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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