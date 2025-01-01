夜神月／知識的價值

聯合報／ 夜神月

近日，女兒清理自己的房間，面對國小的那一堆教科書，她手足無措。該是清理的時候，看起來不多，但卻沉甸甸。詢問親友，無人有意接收，顯然只能回收。

當我們一起扛著沉重的書本前往回收場，她有些驚訝地表示這幾年還真的讀了不少書。

到了回收場，老闆秤重後給了三十二元，我不禁對女兒開起玩笑：「讀了幾年的書，只值三十二塊。」

沒想到，女兒指著自己的腦袋俏皮回應：「大部分在這兒！」我會心一笑，那些知識就像果肉都被吃下，剩下的果皮，當然只剩少少的三十二元囉。

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