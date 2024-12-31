小學三年級之前的我很瘦小，總是坐第一排，由於偏食，很多青菜不敢吃，抵抗力不好也常感冒。上了國中才胃口大開，加上入選體能競賽日日體訓，座位很快就是倒數第二排了。

婚後初期，下班後到婆家一起用晚餐，婆婆是料理好手，以前不敢吃的地瓜葉、苦瓜、青江菜等，逐漸進入我的胃。

也不知是不是遺傳，女兒出生後比我更偏食，只接受三種青菜，水果種類也不遑多讓，偶爾帶她去吃喜宴，她只能吃白飯配醬油。婆婆安慰我，孩子有吃飯就會長大，長大了就會好。不過，幼稚園老師不同意孩子偏食，規定午餐要吃完才能午睡，某日的水果恰是她不吃的小番茄，她竟就這麼抱著幾顆小番茄直到放學也不肯妥協。傍晚去接她時，哭笑不得的我反過來安慰無奈的老師，表示我們在家同樣拿她沒辦法。

她喜歡吃麵食，最妙的是，她愛蔥油餅卻不吃蔥。小時候也極怕「蔥味」的我能理解她的心情，為了能讓她多吃點東西，也只能認命地一點點剔除蔥油餅裡蔥。儘管朋友勸誡這只會讓她更偏食，偏偏為娘的我看著那張委屈巴巴的小臉就心軟了。

光陰荏苒，女兒即將自研究所畢業了，最近她赴歐洲當交換生，不習慣歐洲食物的味道，開始下廚煮自己喜歡的菜，拍照分享給我和她爸。真沒想到這個在家遠庖廚的小女生，有朝一日也做得出四菜一湯。果然如婆婆說的，長大了就會好。但願日後她無須同我一樣，不會有哀怨替孩子挑蔥的一天。