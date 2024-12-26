每到假日，捷運站人潮格外絡繹不絕。那日出了車廂，人山人海，雖無碰撞卻也擁擠。走在我前面的是位約國小中年級的小男孩，他捧著書低頭閱讀，像有自動導航般跟在父母身後往百貨公司的方向前進。家長不知是否早已習慣，並未牽著他。

電扶梯緩緩上升，我與他們朝同一方向行進。小男孩看的是英文故事書，沒有一個中文字，令英文基礎不佳的我甚是讚嘆。我觀察到他背靠著扶手，完全沉浸於故事中，偶爾露出淺淺微笑。

我猶豫著，思緒百轉，終究憋不住開口，先輕聲讚美：「弟弟，你好棒，能看懂英文書，比阿姨還厲害喔！」他驚訝地抬頭看我，露出靦腆的微笑。我接著說：「不過邊走路邊看書很危險呢！是不是跟走路滑手機一樣危險？」他尷尬地點了點頭。「我覺得，你可以先忍耐一下，等到了百貨公司再找個地方坐下來，喝果汁或可樂，就可以認真看書了。這樣是不是很棒、很享受？也不會發生危險喔！」他認同我的建議，立刻把書闔上，主動牽起前方母親的手，並回頭對我微笑。電扶梯抵達頂端，我主動向他揮手說下次見，他也甜甜地回應：「阿姨再見！」

我多事嗎？因為孩子單純，更擅於接受一切善美的好意，即使面對陌生人的建言，也勇於認錯和改過。當然，其實事前我也深怕慘遭白眼呢。