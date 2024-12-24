丁招弟／耶誕奇蹟
理性的孫子向來否認耶誕老公公的存在，但小他七歲、重視儀式感的孫女則巴望收到澎湃大氣的耶誕禮物。
去年耶誕前夕，爺孫合力完成美輪美奐的應景耶誕樹，小妞掛上大襪子當下期待地說：「希望耶誕老公公不要忘了我。」我順著她的話說：「妳這麼乖巧懂事，當然會有禮物囉！」
臨睡前，只見她翻箱倒櫃忙個不停，最後揚起珍藏的手作鈴鐺環表示：「我不能光收禮物，回送耶誕老公公自己做的手環才有誠意。」幼兒園的她已懂得禮尚往來，我向她比了讚。
次日清晨，小妞睜眼便表示：「我整夜都聽到麋鹿呵呵笑的聲音，現在要趕緊去收禮物了！」隨即翻身奔下樓，不一會兒興奮的叫聲傳了過來：「阿嬤！我有紅包耶，哥哥也有，而且手環不見了，可見耶誕老公公真的來我們家了，真是奇蹟！」然後又補了句：「今天連太陽都出來了，真是奇蹟！」蛤？那幾天一直都陽光普照啊。
這不停嚷奇蹟的妞，卻發揮福爾摩斯的精神：「紅包上的字看起來像爺爺寫的，封口的貼紙和我昨天買的那款一樣，白膠還濕濕的，是剛黏上去的樣子，可能是爺爺上班前才貼好，那麼爺爺應該是……」但她又疑惑了：「可是平常爺爺都叫我亮亮，紅包上卻寫亮儀，手環又不見了，也許我應該找找它在哪裡。」當嬤的暗叫好險，若非事前沙盤推演，豈不要穿幫露餡，看來手環要再藏得隱密些才行。
下午，小妞向鄰居長輩報告：「我收到禮物了，耶誕老公公也收走我的手環，真是奇蹟！」接著自言自語：「我實在太幸運了，上學時一定要告訴老師和同學。」爺嬤在一旁憋笑到肚子痛。
過了兩天，我問她：「耶誕老公公來我們家的事，說了嗎？」她竟然搖頭回道：「同學都說是爸媽做的，至於我們家肯定是爺爺啦。」不過，她開心了好幾天，倒是真的！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言