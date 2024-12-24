理性的孫子向來否認耶誕老公公的存在，但小他七歲、重視儀式感的孫女則巴望收到澎湃大氣的耶誕禮物。

去年耶誕前夕，爺孫合力完成美輪美奐的應景耶誕樹，小妞掛上大襪子當下期待地說：「希望耶誕老公公不要忘了我。」我順著她的話說：「妳這麼乖巧懂事，當然會有禮物囉！」

臨睡前，只見她翻箱倒櫃忙個不停，最後揚起珍藏的手作鈴鐺環表示：「我不能光收禮物，回送耶誕老公公自己做的手環才有誠意。」幼兒園的她已懂得禮尚往來，我向她比了讚。

次日清晨，小妞睜眼便表示：「我整夜都聽到麋鹿呵呵笑的聲音，現在要趕緊去收禮物了！」隨即翻身奔下樓，不一會兒興奮的叫聲傳了過來：「阿嬤！我有紅包耶，哥哥也有，而且手環不見了，可見耶誕老公公真的來我們家了，真是奇蹟！」然後又補了句：「今天連太陽都出來了，真是奇蹟！」蛤？那幾天一直都陽光普照啊。

這不停嚷奇蹟的妞，卻發揮福爾摩斯的精神：「紅包上的字看起來像爺爺寫的，封口的貼紙和我昨天買的那款一樣，白膠還濕濕的，是剛黏上去的樣子，可能是爺爺上班前才貼好，那麼爺爺應該是……」但她又疑惑了：「可是平常爺爺都叫我亮亮，紅包上卻寫亮儀，手環又不見了，也許我應該找找它在哪裡。」當嬤的暗叫好險，若非事前沙盤推演，豈不要穿幫露餡，看來手環要再藏得隱密些才行。

下午，小妞向鄰居長輩報告：「我收到禮物了，耶誕老公公也收走我的手環，真是奇蹟！」接著自言自語：「我實在太幸運了，上學時一定要告訴老師和同學。」爺嬤在一旁憋笑到肚子痛。

過了兩天，我問她：「耶誕老公公來我們家的事，說了嗎？」她竟然搖頭回道：「同學都說是爸媽做的，至於我們家肯定是爺爺啦。」不過，她開心了好幾天，倒是真的！