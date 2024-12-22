一張招生簡章拉開了每周一次有趣的長照電音趴序曲。屬於我們樂齡的動滋動滋，自然不受限的身體律動，舞出專屬我們的樂齡舞步。沒有記憶舞步的壓力，只要伸出你的手，抬起你的腳，跟著老師，合著音樂動起來。一周一次的音樂律動喚醒了沉睡已久的細胞。

政府開辦長期照顧服務， 為長者提供多樣性需求已行之有年。本班屬Ｃ級巷弄長照據點（編註：針對健康與亞健康老人結合在地資源，提供社區型長照服務），開辦至今已一年三個月有餘，學員們橫跨三個年齡層，從最年輕的六十五歲到最年長的八十好幾。依我們的身心狀態，我們舞出了不一樣的動態，為「動即是動、不動亦是動」下了最佳的註解。從初始的胡亂擺動，如今已能跟著老師、順著音樂的節拍來舞動啦！雖然搖擺肢體的我們已青春不再，卻依然活力滿滿。

動，是電音趴最基本的要求，只不過我們跟著老師一樣前行後退、左移右挪，動著動著卻動出了舞步的多樣式。我們可以坐著舉起雙手動啊動，也可以站著跟著老師和旋律轉啊轉，更可以立著原地踏步，只開口跟著舞曲唱啊唱也無妨，甚至整堂課靜默坐在一隅，動動眼珠子也是本班特有的「舞動」項目之一。我們是用無設限的肢體語言，訴說著舞動的暢快與歡欣。

舞之於我們是外在的形象，而動才是真正的本質。就在動滋動滋的洗禮下，有人的胖腿逐漸消瘦成細腿，有人煩惱的大西瓜肚直接消風成小玉肚；動沒兩分鐘就大氣喘不停的兄弟姊妹，如今舞動兩小時面不改色已是日常，這也證明蛻變已然不是青春的專利了。

日落黃昏亦有晚霞可以映照出大地的美，樂齡舞動的我們亦如晚霞般也可為自己的生活增添溫潤的色彩。順著音樂、跟著老師在隨性舞動中各自找到歡樂的動點，這可以說是本班電音趴的特有魅力。在這個充滿活力的園地，相信假以時日，我們都能舞出自己想要的樣子，進而動出各自的精采。