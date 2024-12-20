咩子／關於挑食

聯合報／ 咩子

有一個笑話是這麼說的：「大人從不挑食，因為他們只會買自己愛吃的菜。」

身為家中伙食的主要採買者，不得不心虛自承，好像確實如此！往下細究上述的笑話，其實頗具深意，好比，「你的孩子不是不乖，只是沒有按照你想要的方式乖」。

日前獲贈一包據說相當珍稀且昂貴的麝香貓咖啡豆，但看過製程相關報導的我全然不敢享用，趕緊帶回家孝敬（並不介意的）爹娘。不過，近日當媽媽要泡咖啡時，都得特別強調：「我只要普通豆子泡的咖啡。」

幾天後的早晨，當我殷勤地推銷九年級的女兒吃燕麥，向來被我認定挑食的她果然不斷抗拒，來回拉鋸後，她直接使出殺手鐧，正色說道：「媽媽，我不想吃燕麥，就像妳不想喝麝香貓咖啡一樣！請妳尊重我！」

哎，真是一語驚醒媽媽我，教養路上，有時或許各退一步，才能擁有不挑不嫌、更隨喜自在的生活模式吧。

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