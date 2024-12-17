活力輪／我等你做好準備

見面打招呼問好，聽來是件容易的事，對我來說卻並非如此。已近知命之年的我生性相當內向，小時候，無論爸媽要帶我到哪個長輩家，必會再三交代「見到人要叫」，可即便爸媽已經在對方面前對我說：「要叫人啊！」我還是低頭不語。爸媽總因為我的羞怯而斥責，但愈是責怪，我就愈害怕面對親戚長輩。

結婚生子後，我也開始像爸媽那樣叮囑孩子，「等一下見了人要打招呼喔！」然而，我的孩子也和當年的我一樣害羞。每當看到別人的孩子向人問好，就像吃飯喝水般簡單時，不禁懷疑「叫人的禮貌」這件事可能關乎遺傳，因為孩子的爸在這方面也很木訥。

後來和朋友聊到此事，朋友的想法是，若她一向見人就禮貌地打招呼，她的孩子應該會耳濡目染，無須特別叮嚀便知道該怎麼做。想想或許真的是我沒有以身作則，於是，我想先試著改變一下自己。

沒想到過了一陣子，某天從婆家離開時，在我沒有提醒的狀況下，孩子突然向公公婆婆道了再見。事後我稱讚孩子的舉動，他害羞地告訴我，之前他並不是不想那麼做，只是覺得還沒準備好。

原來除了我沒有親身示範，也因為孩子有自己的節奏。有相同困擾的家長千萬別急，何不給孩子多一點的時間、慢慢引導，等孩子覺得他可以了，自然就有能力向大人打招呼了；而大人們也別因為哪個孩子沒有主動打招呼，就為孩子貼上負面標籤，不如先對孩子說聲嗨，並給予他們一個鼓勵的微笑吧！