山姆／一樣是老師
從高中英文教師的身分退休，已有三年了。前陣子在舊識牽線下，到他服務的體制外實驗學校兼任三個月的日文選修課，讓我當了一次高年級實習生。
雖然從教英文變成教日文，但我對教材和教法都有自信，需要學習的反而是其他事。好比從以前四十多人的大班，一下子變成八人的迷你班，更要時時留意每個孩子的課堂反應、學習狀況及個別需求。七個學生是白紙，一個已能與我簡單對話，便請她擔任助教來協助同學。不同於傳統學校，這裡使用手機、平板或電腦教課是常態，不依賴課本的備課，對六十一歲的我來說是個不一樣的挑戰。
此外，以前的學校有學藝股長填寫教室日誌，在這裡我得自行拍照記錄，每兩周再上傳課程大綱及教課心得到家長群組，當然也得做好回答家長提問的準備。
雖然只有短短的三個月，但對已習慣傳統體制二十二年的我來說，開眼界之餘，也獲益不少。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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