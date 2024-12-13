鄭娟／婆婆買的排骨包子

嫁來台灣生活後，我最想念的食物，就是家鄉特有的排骨包子了。

許多人初次聽聞排骨包子，可能是東京奧運五十米三姿步槍選手張常鴻奪金後受訪時，表示「想吃媽媽做的排骨包子」。我和張常鴻一樣，都是山東龍口人，在那裡，戶戶都會做這種排骨包子。材料很簡單，取新鮮豬肋排剁成小塊，放到盆裡，用蔥、薑、甜麵醬醃製，再配上白菜、菜豆、韭菜或蒜苔等耐蒸的蔬菜，包裹進麵皮，就可以上鍋蒸了。我不喜歡韭菜和蒜苔的強烈氣味，所以媽媽常做白菜和菜豆口味，又以前者最是好吃。

尤其在炊蒸的過程中，豬肉的脂香融入菜餡，而白菜的清甜也被排骨給吸收，搭配麵皮香與醬香，開鍋趁熱吃，絕對讓人一口接一口。嗑完的排骨也別浪費，嗦一嗦骨髓汁，便覺人間美味不過如此！

記得剛來台灣不久，婆婆見我叨念這包子，便明白我是想家了。有天她和公公外出遊玩，返家後神祕兮兮地對我說：「妳猜猜我今天買到什麼了？」我看婆婆笑瞇了眼，以為她買到什麼好東西，便也笑著回問：「是什麼呢？」沒想到她兩眼發光地說，在路邊發現有間店家的招牌，寫著我心心念念的「排骨包子」四字，趕忙拉著公公去買了兩粒包子要讓我解饞。「在電鍋裡熱著，趕緊去吃吧！」霎時，我心中漾起暖流。

婆婆過世滿一年了，想起她的溫柔，心中全是深深的不捨與懷念。