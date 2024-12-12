撒比娜／努力與忍耐，並非萬靈丹

周末的早午餐聚會，得知好友舜如終於決定讓讀國二的女兒，從注重升學率的私立學校轉入常態教學的公立學校，這對全力投入子女教育的虎媽舜如而言，可說是翻轉了她的人生哲學。

舜如自認是苦學出身，沒有含著金湯匙與異於常人的聰明才智，堅信勤能補拙定能闖出精采人生。我們一向佩服她勇往直前的人生態度，而她認為儘管時代在轉變，菁英教育仍是追尋成功的不二法門，為了讓孩子從小就認知到競爭無法避免、生存大不易，她將女兒送進私校系統，篤信女兒能如她那樣持續努力，一路攻頂。

未料女兒無法適應冷峻的師生關係及自利競爭的同儕，漸漸產生排斥感，覺得學校像個競技場，毫無樂趣可言，並央求轉學。這顯然違背了舜如的信念，她不斷告訴女兒，現在不忍耐，未來的競爭會更加激烈。然而她的苦口婆心已然失效，女兒變得更加抗拒上學，成績急遽落後，親子關係更進入紅色警戒。

舜如無法理解，為何孩子不夠堅強，直到她也遭逢職場困境，才明白身處凡事都有障礙的環境是多麼煎熬。在預期升遷的時間點裡，她非但沒有獲得如期的升遷，反而被調到冷門部門，一開始雖然堅信努力工作就能重獲升遷機會，苦戰多時仍一無所獲，更經歷了失勢後的人情冷暖。一日起床竟害怕出門上班，甚至希望從這世界消失，就不用進辦公室了，那時才驚覺原來孩子正在經歷相同的絕望感。

舜如瞬間也了解到孩子正在經歷的挫折與恐懼，原來孩子非常渴望重新找到快樂學習的心情，如同她也想找回每天出門上班的生氣盎然、走路有風的喜悅感。

舜如幫女兒換到重視多元課綱教學的學校，盼望遠離每天上學的恐懼，而自己也正思索是否應該轉個彎，結束每日哀嘆時運不濟、榮景不再的灰暗憂悶。這時，母女二人才真正相互理解與和解，重新站在同一個陣線上。