余薇／捷運走遊，外食趣

這天晚餐計畫去吃火鍋，有三站捷運之遙，以往我們都搭捷運，和十歲的大孫子提議，提前出發，沿著捷運走，便可順道去兒童遊戲區玩耍。

最近捷運周邊整建了一些兒童遊戲區，色彩鮮豔、遊具新穎，又不乏一些頗具挑戰性的新設施，每次傍晚經過，看著孩子嬉戲、家長陪伴，當真是夕陽餘暉中最美的親子圖。大孫子體能不錯，走三站捷運應無問題；小孫子柔軟度佳，攀爬技巧一流，體能倒是沒那麼好。大孫子說沒關係，真走不動就改搭捷運，小孫子雖未參加討論，但他都願意配合。我們五點出發，太陽已開始西斜，且捷運下都有遮蔭，感覺沒那麼炙熱。每一項設施他們都去嘗試，玩得不亦樂乎！

平常在家，兄弟倆常玩沒多久就起爭執，甚至動手，然後傳來哭鬧與辯駁聲。我總提醒自己不要動怒，清官難斷家務事，我又是情感氾濫的愛哭奶奶，還是靜觀其變為佳。但戶外就不同了，各玩各的，又互相推薦，不易上手的會先示範；弟弟上不去的，哥哥推一把，哥哥爬不上的，奶奶來助一臂之力。兄弟倆順利站上圓球，張開雙手，擺出勝利的V字，大喊：「奶奶快來照相！」

仲夏黃昏，運動還是讓人汗流浹背，兄弟倆過來擦擦汗，喝口水，繼續玩，繼續走。才走遊了兩站捷運，意猶未盡，但離預約的時間只剩十五分鐘，不能再玩了。大孫子說經過看一看就好，下次再來，又因不到一站的距離，我們用走的。小孫子無異議，只一直問：「到了沒？還有多遠？我走不動了！」

好在不遠，我們準時抵達。運動後的飢餓讓他倆胃口大開，吃得開心又盡興。兒子常抱怨兩個孩子有點「宅」，喜歡窩在家裡，選擇在家吃飯。在我當救火隊的當下，感謝孫子的配合，在遊戲中達到戶外運動的目的，慎選的外食，滿足了口慾也讓我遠庖廚。我顧孫，我不老，還真嘗到含飴弄孫之樂啊！