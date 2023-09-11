周劉旺／捷運上的母女

「那裡有位置，要坐嗎？」

我循著稚氣的聲音看去，一個看似國中生的年輕女孩比著剛起身的外國男子和他身後的捷運座位，隨即一名少婦牽著年紀更小的女童走向該空位坐下，少婦接著示意我身後的空位，問女孩：「那邊也有位置，妳要不要坐？」女孩搖搖頭。

確定女童坐好後，少婦摸摸她的頭，然後走向女孩。「剛剛不讓妳買冰淇淋，一來是因為我們要上捷運了，捷運車廂不能吃東西……」少婦認真地看著女孩的臉，同時試著用微笑來修飾嚴肅的輪廓和氣氛。「二來是因為我們要去吃飯了，吃了冰淇淋，妳會吃不下正餐。」

女孩心不甘情不願地點點頭，少婦給了她一個關愛又欣慰的眼神。

不知怎麼的，看到這幕，心中泛起了羨慕的漣漪。

我的成長背景中，很多時候，都是「囡仔人有耳無喙」──小孩子只能乖乖聽話，不能多問。如果硬要問個明白，便是討罵或討打，讓我因為害怕大人的「過激反應」，不敢再隨便提問。

孩童經歷中，很多時候不是因為懂了前因後果而知道該怎麼做，單純是基於害怕被兇被打罵，而做出「符合長輩要求的行為」，然後很難意識到兩者的差別。

下捷運前，又看了一眼少婦和女孩，心底不由升起了一股暖意，同時好似也填補了某些失落。