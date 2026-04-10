楊子／輪住兒子家的外婆

外公過世前的那段時間，家裡的空氣總是凝滯的。因為未能請得外籍看護，外公外婆只得由兩位舅舅輪流照顧，一個月換一個人，兩地奔波，像被時間與責任推著走。

外公在世時，早已替外婆想好往後的安排，他希望外婆能住在小舅舅家。理由其實很單純，都市人多熱鬧，醫療資源也齊全，晚年比較不會孤單。相較之下，大舅家地處偏僻，一家子白天都得外出工作，留下外婆一人看家；與其說是陪伴，更像是守著一棟屋子的老人。從生活條件來看，外公的考量無可挑剔。

只是，人生最難預料的，從來不是生活，而是人心。

選擇月月遷徙的外婆

外公離世後，兩位舅舅之間原本就存在的財產問題，像被掀開的舊傷，迅速擴大。

帳目、分配、承諾與不滿，一件件浮上檯面。外公生前的交代，在這樣的情勢下，顯得格外蒼白。畢竟，財產仍掌握在外婆手中，而外婆的去向，也隱隱牽動著未來的分配。誰都明白，若外婆真的選擇固定住在小舅舅家，勢必引發另一場更大的風波。

就在眾人以為外婆會被迫選邊站時，她卻做出了一個十足辛苦又極其冷靜的決定。她選擇一個月住大舅家，一個月住小舅家，來回輪替，不偏不倚。這樣的生活方式對一位年邁的老人而言並不輕鬆，收拾行李、適應不同的作息與空間，身體與精神都要付出代價。但外婆依然這樣月月往返，沒有抱怨，也很少多說什麼。

後來我才慢慢明白，那不是退讓，而是種為人母的選擇與智慧。在外婆眼裡，手心手背都是肉。她很清楚只要自己稍微偏向某一方，另一方的怨懟便會迅速累積，最後不只傷了兄弟感情，也會讓整個家族陷入更難修補的裂痕。

於是，外婆寧願讓還有體力遷移的自己辛苦一點，也不願意成為衝突的導火線。她用老邁的身體，承擔了家族的重量。

以身搭建維繫親情的橋

身為已經出嫁的女兒，母親和阿姨看得最清楚。她們明白外婆的用意，也理解那份隱而不顯的心酸。外婆不是不知道爭執的根源是什麼，她只是選擇不說破。錢的事情，在她心中始終不是最重要的。只要她還在世一天，她就希望兄弟之間至少能維持表面的和平，讓一家人還有坐在同一張桌子前吃飯的可能。

外婆說，錢用完了可以再賺，但人若散了就再也回不來。這樣的話聽來樸素，卻是在歲月中一點一滴換來的體悟。世間有太多家庭，因為分家或分財產反目成仇，甚至對簿公堂，那些新聞一再上演，卻始終無法喚醒正在爭奪中的人。因為一旦被數字與利益遮住了眼睛，親情就會變得抽象而遙遠。

外婆的智慧，並不在於她說了多麼高明的道理，而在於她選擇了怎樣的行動。她沒有站上道德制高點指責任何一個兒子，也沒有要求他們立刻放下爭執。她只是靜默地用自己的存在，提醒他們還有一個共同的母親，還有一段無法被金錢衡量的血緣。

也許時間未必能立刻化解所有矛盾，但至少在外婆還走得動、還說得出話的時候，她願意站在中間，成為那座勉強維繫雙方的橋。對她而言，這或許就是母親最後能為孩子做的事。

多年以後，當我再度回想這段往事，才理解什麼是母愛，那是一種日復一日的忍耐與平衡。外婆用她安靜而堅定的方式告訴我們，真正的智慧，往往不是爭取，而是承擔；不是命令與要求，而是讓彼此都能留下來。