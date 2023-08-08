我家老大的「外出模式」是溫和乖巧害羞文靜，懂得察言觀色，極受師長同學喜愛，這位模範生和品學兼優獎的常勝軍總說：「同學都很喜歡我，說我是最好相處的『學霸』！」回到家卻出現各種「翻車場面」：不高興時情緒起伏讓人招架不住，一邊好言規勸，一邊慶幸她還有個安全的處所可以發洩──辛苦經營「完美人設」，背後壓力著實不小。

老二卻恰恰相反，完全活在自己的星球，喜怒形於色，收了不喜歡的禮物，便當場皺眉：「媽媽，妳朋友送的唇膏我一點都不喜歡，聞起來不香還臭。」幼稚園下課後當著老師的面對我說：「除了玩樂什麼也沒上到啊……」聽得我尷尬到滿臉通紅，掩住她的嘴各種曉以大義。因為她的耿直，活得異常自在舒心，卻也跟同學偶有齟齬，不易相處。

秉持著「有教『無淚』」（有教好小孩，才不致淚灑當場）的精神，平日也常藉由新聞時事教育孩子，看著這次愈演愈烈的Me Too事件，也提醒著我們勇敢說不的重要。

當媽的我，也期待能像我家老大一樣，在適當的時機顧全大局，展現氣度；同時跟老二學習，在合理的範圍捍衛權益，不使自己憋屈。真想把這兩種「極端人格」揉一揉，重塑出既懂事又能保護自己的「新品種」……然而這種智慧也只能慢慢潛移默化、循序漸進教導調整了，畢竟連大人都尚在努力學習中。無論如何，至少先培養將心比心的溫柔，不論是對自己還是對別人吧！