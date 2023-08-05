劉昭儀／中二前夕的家庭之旅

長假漫漫，又到了一年一度考驗親子關係的大挑戰（不是）！此時，跟中二羅小弟正在暑假地獄受煎熬的我，只能提領曾經有過的美好記憶存摺，來確認我們的優裕與富足。

羅小姐念師大附中國中部的第一年，老師說她的靈魂似乎還在校門口遊蕩，沒有真正進入國中學習的步調。彼時我還在想著該如何幫她對症下藥？羅爸爸卻天外飛來一筆，突然宣布要帶我們一起去旅行──而且是跨越赤道，飛往遙遠的南半球。

那次的旅行是參考切格瓦拉《革命前夕的摩托車之旅》路線，展開從秘魯、智利到阿根廷的魔幻長征。除了讓羅小姐登上天空之城馬丘比丘，還去到世界的盡頭巴塔哥尼亞高原，最後跨越邊界飛到「南美洲的巴黎」布宜諾斯艾利斯。

到現在我還存留著當時羅小姐和羅爸爸，在智利與阿根廷邊界時，一腳跨一國，大聲合唱著師大附中校歌的影片（父女是前後期校友）。那個經常恍神的少女，回到台灣後，除了多了解一些中南美洲的歷史地理與人文之外，更明顯的改變是：她終於面對現實，從大世界中看到自己的未來，這是她當時深刻的感受。

很多家長會覺得這樣的旅行安排不切實際，不但要花時間規畫，還所費不貲。但想要跟大家分享的是，每個家庭都可以由家長和孩子一起規畫全家的旅行。整個過程不但是全家最珍貴的記憶，更是專屬的旅行學習課程。舉例來說，可由家長先初步設定好旅行的方向，從中找到可以切入的浸潤式學習主題。

羅爸爸當時是以切格瓦拉的熱血革命精神為主題，然後搭配他自己擅長的史地背景知識，與羅小姐討論行程的同時，會要求她讀相關的書籍與文章（雖然當時國中生也是應付了事），還有陪她一起看切格瓦拉的電影或紀錄片，當時她看得渾渾噩噩、不知其所以然，但一旦踏上旅程，所有的影像文字變成真實，她會本能的反芻消化……大概就是課前預習的概念，一定比一片空白來得事半功倍。

再有人問：全家出國旅行是一大筆的預算，恐怕無法負擔？身為全國「阿Q看得開代言人」（並沒有這種代言），我把這樣的開銷視為必要的教育投資，其他龐雜的才藝班補習班開銷，則會適當縮減；而依照家庭能負擔的預算，來決定旅行的區域與時間，是基本的設定。不管在國內或國外，一樣可以找到全家都能參與，透過旅行深入體驗感受並學習的內容。

真的要問我勞心勞力又破財的家庭旅行，到底能給孩子帶來什麼實質的成果？念書有進步嗎？成績有突飛猛進嗎？大考有擠進理想志願嗎？答案是（厚臉皮的）「沒有」喔！但我確定的是，孩子因為眼界的不同，用全新的視角看自己與世界，開始建立自信心，然後生出勇氣……是的，當年怯懦封閉的小女孩，一路跌跌撞撞中，居然長成勇於嘗試、積極探索的獨立個體。

去年暑假，我們又再次長征，這回選在羅小姐獨自求學、生活的義大利。羅爸爸想念離家的女兒，趁便讓邁入「中二階段」前夕的羅小弟，走訪偉大羅馬帝國的遺跡、接觸文藝復興的起源、進而理解歐洲文明的概略（會不會想太多）；羅小弟當然很興奮，只是念茲在茲地想找到他最愛的漫畫書裡，出現在羅馬競技場的馬桶尋寶（父子落差也太大）！雖然國小剛畢業的他，還沒建立起屬於自己的世界地圖，但深信不（愛）讀萬卷書的羅小弟，只能靠行萬里路來進行新世代的3D學習了！

可惜除了羅小弟，我們全家都對已造訪過的各式羅馬古蹟景點興趣缺缺，只好派出羅爸爸採一對一教學，在夏日高溫與眾多觀光客夾擊中，走馬看花的到此一遊；反倒是後來在文化老城佛羅倫斯輕鬆漫步，穿插探訪歷史建築、博物館與花園，感受活著的歷史氛圍，回台灣之後的時差中，羅爸爸跟羅小弟開始「梅蒂奇家族」的追劇，在記憶猶新中，對照佛羅倫斯的歷史場景與城市故事，讓羅小弟瞬間腦補，加強理解與記憶，完成屬於他的學習拼圖！

於是我明白，陪伴孩子學習的過程中，可預期是教育的日常，而驚喜來自規畫好又充滿意外的家庭旅行！