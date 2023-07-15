憂鬱的上班日，上了公車，聽見童稚的歌聲，一掃沉悶的心情，精神跟著抖擻起來。一對讀幼兒園的小兄弟快樂地唱著英文兒歌，雖然聽不清所有歌詞，但「sunshine」一詞聽得很清楚。

一旁的父親覺得孩子的歌聲太嘹亮，怕干擾其他乘客，頻頻用噓聲企圖制止，不過美妙的歌聲直到三人下車前盈滿公車，無人抗議。

謝謝兩個孩子帶來如此快活的音符，用歌聲照亮藍色星期一，讓我可以踏著輕鬆的步履迎接美好的一天。