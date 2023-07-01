劉昭儀／那些新聞教我們的事

跟我們以前只有報紙和電視的年代不一樣，現在的孩子有更多不同的管道與途徑，感受當前社會的脈動。像是每天發生的新聞事件，羅小弟常是在校園裡七嘴八舌、穿插垃圾話討論了一輪後，回到家在餐桌上再來發表中二觀點。

比如最近熱門的性騷擾話題：在中二生的同儕壓力下，羅小弟的評論是好噁喔！女同學說要直接巴下去（要是有這麼簡單就好了！）。

坦白說，每當有類似的新聞或網路熱門話題出現，我總是看到許多鍵盤上指手畫腳的評論、無數千金難買早知道、各種直白或隱晦的炎上……所謂的酸民文化，可以說是這個世代的產物，也許我們都難辭其咎。但最讓我膽戰心驚的，卻是回頭看看自己家裡兩個未來（或正在成為）的主人翁，浸潤在每天發生的新聞所醞釀的社會氛圍中，會長成什麼樣的大人呢？

以前羅小姐和羅小弟念小學時，我會到學校當志工，為高年級的孩子們讀報，引導大家說出自己的觀點或觀察。當時選擇的新聞都是比較適合孩子閱讀的軟性議題（沒有爭議的普世價值）；但隨著科技與人性的不斷變化，因果循環下重複發生的事件、或是因為結構的演變而讓人措手不及的突發，讓現在的公民（包含家長與孩子）似乎成天在即時新聞推播的媒體識讀中進行研修，還要交作業。

回頭來說說熱門的新聞話題吧！剛好最近有個新聞，是某網紅在日本拍攝了「日本五家超難吃的連鎖地雷店」影片。上傳後引起爭議：包含用餐時大聲喧譁批評、多人內用只點一份餐點共食等。即使後來拍片謝罪，仍引發台日諸多網友的不滿。

這個新聞燒了好幾天，非常適合跟身為YouTube忠實觀眾的國中生聊一聊……特別是叛逆期的中二羅小弟，總習慣性地反對吐槽否決等各種公民不服從。我想跟羅小弟一起看目前的道歉影片（原日本雷店評論影片已被刪除），然後聽聽中二生的看法：比如他覺得需要道歉嗎？影片的道歉內容可以接受嗎？這麼多人砲轟有道理嗎？如果是你的評論影片（以速食品評為例）會怎麼說？還有大多數的大人，到底喜歡怎樣的表達方式呢？

要先跟羅小弟聲明，因為我是大人，想知道他的看法和感受，同時間也會與他分享目前一般大人的反應；兩者一定會有落差，但正在成長的羅小弟，希望自己變成什麼樣的大人呢？我想透過這個新聞來促進他思考自己的人設，雖然第一時間要求我帶他吃速食才能評論的行為，還是沒藥醫的中二！

然後就是這波台灣的#Me Too所引爆的海嘯式新聞狂潮了！這個議題其實非常沉痛又複雜，國中生也許無法理解整體的脈絡，但身為家長需要在關鍵的時刻，與孩子一起感受社會的脈動。所以，就從他經常聽我囉嗦的「身體自主」開始吧！即使他因為我總是重複的起手式而翻白眼，但我們還是要一起複習這條最基本的底線：自己的身體自己保護，別人的身體要積極尊重──說「不」的意思就是不！在未受壓迫的狀況下說的「yes」才是同意。接著針對最近的新聞，進一步跟孩子聊所謂「主觀感受」的概念。

從新聞中的例子，說明每個人的言語或行為都會被接收解讀，並產生互動。孩子們在小學的時候就有被教育如何「同理」，就讓我們一起從同理出發，進入到國中生的校園日常，看看什麼樣的言行舉止或習以為常，可以實踐對自己以及對他人的尊重。當然無法一一詳列舉例，最後我建議羅小弟在說話或行動時要先想一想：

如果不希望自己的媽媽或姊姊以怎樣的方式被對待，那麼我也不要這樣對別人。

此外，媽媽更要加碼羅小弟，多了一個Y的使命，便是全宇宙期待男性要做女性的堅強後盾；必須百分百支持在兩性關係中處於弱勢或被壓迫的女性；以最大的耐心與包容，傾聽接納所有勇敢真誠的受害經歷；記得要說：「這不是你的錯」，重複說一萬次都可以！

每天發生的新聞，都是家庭公民課的教材。希望我們的孩子在活化的課程中，刺激廣泛多元的思考脈絡、練習表達個人或群體的不同觀點、建立正面而且進步的價值觀。而這堂課的分數，將由現在的中二、未來長成善良正直的大人自己評分！