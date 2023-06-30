2023第三屆台灣房屋親情文學獎金榜：家的形狀

首獎得主：游擊手。圖／游擊手提供

首獎

藍嘉俊〈小孩〉

獎金三萬元，水晶獎座一座

五年級後段班，當同輩人皆事業家庭有成時，仍只能拿年輕時的球場身手說嘴。體力至今尚可，唯難掩心態上的老派與不合時宜。喜歡走路，並以此記錄台北。筆名游擊手，經營「走路」臉書及「內在台北2.0」網站，是為後半生救贖。

●得獎感言：

相信很多人跟我一樣，參賽的動機，與其說為了得獎，更多是對親情這個普世命題的有感而發。

千瘡百孔與幸福美滿在兩端，我們常人分布其中，有遺憾、有感恩，總之把悲喜抒發出去，或許就較能自在以對。我曾在這個園地裡，分別談到老爸與老媽；父親是大時代的縮影，母親是沉默小生命的典型，剛好構成後代的我觀看世界的經緯。

感謝台灣房屋、聯合報及評審，感謝我的父母。

二獎得主：電鰻鹿。圖／電鰻鹿提供

二獎

電鰻鹿〈名。字〉

獎金兩萬元，水晶獎座一座

1996年生，彰化人，台大戲劇系學士。之前做了很多年的劇場工作，做過舞台監督、舞台設計、音效設計。現在什麼工作都接，拍電影或是美編或是活動標案。接下來希望可以做電影配樂。

●得獎感言：

陳林英桂女士，1930年生，台中大里人，我阿嬤。

我是老么，有兩個姊姊。產檢時醫生表示「如果還是女孩子，建議可以拿掉」。母親回娘家找阿嬤討論，阿嬤說不行。等我長大一點，母親逗著我說：「我沒有要妳來，誰要妳來的？」我說：「是阿嬤叫我來的。」

事後回想我應該沒有感應到什麼，只是阿嬤從那素未謀面的最一開始就決定不能放棄我，給我滿溢的愛和安全感，於是我最親近的是阿嬤，所有直覺都會導向阿嬤。如果我有平安長大取得任何成就，都是因為曾經有人給我這樣純粹無盡的愛。

三獎得主：陳彥任。圖／陳彥任提供

三獎

陳彥任〈皺摺〉

獎金一萬元，水晶獎座一座

小兒醫療業，臉書「彥醫師的下班筆記」版主，喜歡看，也希望自己能寫出好東西。

●得獎感言：

後來，聽到更多我輩中人的故事，直到自己漸漸身處其中。

白日工作是生命這端數起的小孩，下班回家是那端回算的孩子，我們能凌厲揮舞身體、意志、鍵盤的時間白駒過隙。

人生每件事終究新手，謝謝這個世界、謝謝社工、謝謝居服單位對人生兩端的幫忙，也希望大家能一起織出更穩固的網。

謝謝姵穎、謝謝昭儀，你們是起點。

佳作‧十二位

獎金五千元，獎牌一座

●梁評貴〈剪裁人生〉

曾就讀東華大學華文文學系、中央大學中國文學研究所碩士班，畢業於政治大學中國文學研究所博士班，主要從事唐宋詩之研究，著有碩士論文《王安石夢詩研究》、博士論文《五代至宋初邊塞詩研究》。

●麗度兒‧瓦歷斯〈部落氣息〉

泰雅族加上一半排灣族，1992年生，在泰雅族部落長大，北漂都市工作生活，夜深人靜的時候，我開始寫部落的故事。

●張舜忠〈瓦〉

資深上班族，歷練媒體業、電子業、旅館業、營造業。英文領隊、日文導遊考試及格。喜好旅遊、閱讀、寫作。

●張舒婷〈死去的蜘蛛〉

大二生，目前就讀於逢甲中文系。興趣是看書、畫畫和寫作。

最喜歡的一句話是：「想幹嘛就幹嘛，別活在過去，也別寄託在將來。」假日如果沒事，就喜歡宅在家看小說，或者出去散步曬太陽。

●溫琮斐〈桂花樹〉

嘉義大學獸醫系學士，台灣大學臨床動物醫學研究所碩士。高雄人，現職小動物臨床獸醫師，以及一名女兒的爸爸。經營臉書粉絲頁「獸醫好想告訴你」。曾獲南山文學獎。

●蘇菲〈新家〉

嫁了一個老公，生了三個孩子，拿鍋鏟、寫程式，還在長大的人。

●汪龍雯〈羞避〉

在台灣的輔仁大學念完物理，到美國的Oregon State University拿到統計碩士，做過工程師和補習班英文老師。曾經是擅長計算規畫的理工人，現在是在瑣碎生活中體驗生命的半全職家庭主婦。

●蘇志成〈開燈〉

國貿人，因工作需要，過去時常往返兩岸三地。

102年兒子出生後，大少爺換人做，昔日紈絝、終日等人奉待的土阿舍，已然降職為人父。時光荏苒，養兒七年，跌跌撞撞、挺肚揮汗，終錘鍊成「天下武功，為父都會」的鋼鐵奶爸。奶爸心弦為子解嚴，情感如同野馬脫韁，於是開始記錄生活，藉文字拭淚，一拭，成癮。

●黃脩紋〈箱〉

生於高雄，長於鳳山，居於台南。喜歡新事物，但常常半途而廢，縮回床上伴隨電視入眠。曾獲吳濁流文學獎、九歌現代少兒文學獎，仍然持續投稿奮戰著，而總在肯定與否定之間，上演許多內心小劇場。

●劉恩豪〈看門石〉

我並非文史學系畢業，現職是公務員，但靈魂裡卻有一股傻勁想要寫作。不知不覺之中，數年來的埋頭苦幹，累積的創作量已逾兩百萬字，曾得過基隆海洋文學獎、台南文學獎、澎湖菊島文學獎等。

●劉真儀〈脫殼〉

新北人，曾任編輯與翻譯，喜歡故事和電影。停筆數年，心仍為文字而跳，並為能夠重啟創作而感激。

●廖敏〈26號腳印〉

2006年生，水瓶座。喜歡很多事物，很偏執，得失心很重，為了避免得失的落差感，皈依莫非定律。不太懂文字，但是寫得很多。

為賦新詞強說愁，是目前最大的困擾。